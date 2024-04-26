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5月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北26日電

台北股市今天上漲263.09點，收20120.51點。5月電子期收1047.2點，上漲19.3點，正價差3.89點；5月金融期收1810點，上漲12.2點，正價差5.75點。

5月電子期以1047.2點作收，上漲19.3點，成交1475口。6月電子期以1050點作收，上漲23.7點，成交14口。

電子現貨以1043.31點作收，上漲17.49點；5月電子期貨與現貨相較，正價差3.89點。

5月金融期以1810點作收，上漲12.2點，成交740口。6月金融期以1819.4點作收，上漲18.4點，成交1口。

金融現貨以1804.25點作收，上漲7.46點；5月金融期貨與現貨相較，正價差5.75點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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