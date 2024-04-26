5月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲263.09點，收20120.51點。5月電子期收1047.2點，上漲19.3點，正價差3.89點；5月金融期收1810點，上漲12.2點，正價差5.75點。
5月電子期以1047.2點作收，上漲19.3點，成交1475口。6月電子期以1050點作收，上漲23.7點，成交14口。
電子現貨以1043.31點作收，上漲17.49點；5月電子期貨與現貨相較，正價差3.89點。
5月金融期以1810點作收，上漲12.2點，成交740口。6月金融期以1819.4點作收，上漲18.4點，成交1口。
金融現貨以1804.25點作收，上漲7.46點；5月金融期貨與現貨相較，正價差5.75點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言