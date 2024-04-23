期貨商論壇／永續期 投資焦點

準總統賴清德在4月22日宣布將在上任後致力推動「淨零轉型五大策略」，其中包含二次能源轉型、加速再生能源、及推動綠色產業等，未來將以更加創新、更人性的方式，讓人民落實在生活中。

為因應國際趨勢及改善氣候變遷加劇問題，許多企業陸續將永續目標、淨零轉型升級納入經營目標當中，對於積極實行永續的企業來說，除了跟進國際市場趨勢、吸引更多人才等優點，還能夠強化企業品牌形象及價值，同時致力於永續發展的相關企業也有望受到資金青睞。

觀察近期國際金融情勢，由於受到中東地緣政治風險及美國聯準會官員釋出鷹派談話影響，引發市場恐慌情緒，投資人避險情緒高漲。

展望後市，在市場動盪之際，投資人若在布局時，或許可考慮在永續、環保相關議題較多努力的公司，未來行情好轉時，也有機會較受市場資金青睞。

台灣除了有不少與永續、低碳等相關的ETF外，台灣期交所推出的「臺灣永續期貨」追蹤臺灣永續指數，該指數同樣鼓勵企業在經濟、環境和社會三個方面實踐永續發展，不僅與加權指數相關性高，並採取小型化契約設計，交易門檻低，操作的靈活性高，可供投資人做為選擇，唯須留意目前成交量較低，操作上較適合以低槓桿，長波段的交易方式為主。

（永豐期貨提供）

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