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全民權證／長榮航 選逾五個月

經濟日報／ 記者高瑜君整理
長榮航相關權證
長榮航相關權證

長榮航（2618）昨（23）日上漲3.16%，以32.6元作收，一舉收復年線關卡；3月合併營收177.2億元，年增8.2%，客運營收達121.5億元，年增率27.8%；首季合併營收519.2億元，年增率16.8%，創歷年同期新高。

法人指出，中東局勢升溫可能引發短期航空貨運運價上漲。在客運部分，長榮航持續擴大日本航線布局，今年第2季直飛日本九大航點，每周飛日本航班數達到126班，上半年客運營運可望保持高檔表現；貨運部分，看好全球經濟回溫，長榮航在客運維持暢旺，貨運逐步復甦之下，今年獲利可望維持高檔。

權證發行商建議，看好長榮航後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與這波行情。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

客運 日本 長榮航

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