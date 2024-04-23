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全民權證／英業達 兩檔閃金光

經濟日報／ 記者王皓正整理
英業達相關權證
英業達相關權證

英業達（2356）3月合併營收497.26億元，月增35.7%，年增5.6%，合併今年前三個月營收達1,305.06億元，年增8.6%，符合市場預期。展望未來，公司預計第2季將比第1季成長，全年年營運表現有望逐季成長。

英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，而公司在汽車電子布局已久，旗下客戶有電動車廠，也有燃油車客戶，除跟關鍵元件廠商合作自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）合作外，未來將延伸至電子控制元件等領域。近期英業達瞄準歐洲市場，並持續加大對捷克廠區的投資力道。

看好相關題材的投資人，可挑選價內外15%以內、且距到期日150天以上的權證進行操作。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 英業達

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