全民權證／東陽 押價內外10%

美國進入超級財報周，雲端服務供應商（CSP）包括：Meta、微軟、亞馬遜及Alphabet都將公布財報，科技龍頭獲利成績單與業績展望有機會帶領多頭重拾信心，而這些企業在台供應鏈將受惠。不過近期台股震盪，可運用權證的槓桿作用，擴大獲利空間。

2024-04-23 23:25