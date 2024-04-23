全民權證／東陽 押價內外10%
東陽（1319）受惠於北美客戶需求回升，以及美國前二大車險公司StateFarm宣布擴大使用AM碰撞件帶動訂單，第1季AM營收年成長18.5%，全年AM營收有機會雙位數增長。
東陽第1季雖營收規模減少，但因AM業務營收占比提升，且受惠於美元升值，預估毛利率小幅提升至33.6%，由於業外認列匯兌利益，預估稅後純益11.7億元，季增47.3%，每股純益（EPS）1.9元。
第2季預估營收表現穩定，毛利率維持高檔水準，且有望認列中國廠處分利益，預估整體獲利僅小幅下降，全年營收年增10.7%，稅後純益43.1億元，年成長42.8%，EPS近7.3元。
權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（中國信託證券提供）
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