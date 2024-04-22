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5月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北22日電

台北股市今天下跌115.9點，收19411.22點。5月電子期收999.95點，下跌11.15點，正價差6.24點；5月金融期收1810.6點，上漲30.2點，正價差6.82點。

5月電子期以999.95點作收，下跌11.15點，成交1679口。6月電子期以1002點作收，下跌9點，成交2口。

電子現貨以993.71點作收，下跌14.93點；5月電子期貨與現貨相較，正價差6.24點。

5月金融期以1810.6點作收，上漲30.2點，成交1256口。6月金融期以1816點作收，上漲31點，成交3口。

金融現貨以1803.78點作收，上漲31.2點；5月金融期貨與現貨相較，正價差6.82點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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