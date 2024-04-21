全民權證／技嘉 兩檔有看頭

技嘉（2376）今年首季營收季增兩成，受惠於AI伺服器業務動能強勁，帶動整體伺服器業績比重自去年的39%提升至今年首季55%。首季亦受惠大陸農曆年小旺季，帶動板卡業務季增低個位數百分比。

技嘉在輝達早期發展AI即加入設計團隊，取得A100、H100 GPU相較同業容易。而其AI占2023年伺服器比重59%，占整體營收23%，隨著AI比重提升，將成為營收主要成長來源。此外，今年PC產業可望復甦且輝達將推出大改款GPU，有助顯卡出貨，看好2025年成長。

看好技嘉的投資人可買進價內外15％、距到期日90天以上認購權證，如技嘉元大3A購02（069811）、技嘉中信3B購01（088132）。（元大證券提供）

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