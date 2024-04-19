南亞科、華邦電 四檔靚

生成式AI對高階記憶體晶片需求爆發，帶動HBM、DDR5、Data Center SSD等需求，使DRAM及NAND價格走揚，法人看好南亞科（2408）、華邦電（2344）後市發展，相關權證可伺機布局。

根據外資野村報告指出，半導體行業強勁趨勢持續，全球記憶體晶片銷售在2月年增長113%，而韓國的記憶體晶片出口在3月年增長64%，更預計今年內晶片需求將持續增長，而科技終端市場的恢復將擴展至AI伺服器以外的其它AI相關技術終端市場，例如傳統伺服器、個人電腦和智能手機等。

產業利多方面，隨著上游記憶體晶片供應商控制產出與調整產能配置，目前記憶體市況仍為賣方主導，正向看待價格向上走勢可望一路延續至今年第3季，帶動營運表現跟著水漲船高。

另外，美光預估2024年DRAM及NAND位元需求成長約15%，中長期而言DRAM位元出貨複合年均成長率達15%、NAND位元出貨複合年均成長率約20%，更預期DRAM、NAND報價今年將進一步上揚，明年營收可望創歷史新高、獲利能力大幅提升。

南亞科首季合併營收為95.0億元，季增9.2%，首季業績表現回升，毛利率顯著改善，因今年DRAM市場維持穩健復甦，尤其1B製程技術8Gb DDR4與16Gb DDR5產品下半年將開始量產。

華邦電累計今年第1季合併營收201.2億元，年增加14.8%，因調漲DDR3價格，成功反映於營收。此外，華邦電在SLC NAND Flash市場市占率持續提升，下半年出貨量將進一步增加。

權證發行商建議，看好南亞科、華邦電等記憶體相關供應鏈後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。