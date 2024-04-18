期貨商論壇／原油期 保守看待

伊朗報復以色列造成的損失有限，伊朗政府表示目前沒有進一步攻擊以色列計畫，地緣政治風險未再升高。國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，中東地緣政治風險支撐輕原油價格，但在市場擔憂聯準會降息時間延後且幅度較小，不利需求前景的改善下，宜保守看待輕原油價格表現。

聯準會褐皮書經濟活動調查顯示，2月底至4月初經濟活動略有擴張，企業擔心降低通膨的進展將陷入停滯。油田服務公司貝克休斯報告表示，截至12日當周美國石油與天然氣探勘井數量較前周減少三座至617座，創五個月以來新低。美國能源資訊局（EIA）數據顯示，12日當周美國原油庫存較前周增加270萬桶，高於市場預期的增加60萬桶。煉油設備產能利用率自上周減少0.2%至88.1%，日均產量較前周持平為1,310萬桶。

吳佩奇表示，國際能源署發布月報表示第1季全球石油需求年增每日160萬桶，較預期每日低了12萬桶，主要因為經合組織（OECD）國家需求疲弱的影響。該機構並下調今年原油需求增長的預測，自130萬桶下降至120萬桶。中國3月社會消費品零售總額年增3.1%，工業生產成長4.5%低於預期。（國泰期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。