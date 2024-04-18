全民權證／視陽 押價內外20%
視陽（6782）受惠中國、日本與台灣市場成長及矽水膠彩拋新產品出貨，今年第1季營收年增55%。法人預期，視陽客戶後續新品出貨將提升稼動率，從第1季的70%至80%，第2季將提高至80%以上。
視陽今年第1季營收年增55%，中國營收年增超過80%，主因大客戶重啟拉貨與新客戶加入。此外，日本兩家新客戶矽水膠彩拋產品出貨也帶動成長動能。展望今年第2季，日本與中國客戶皆有彩拋新產品推出，或是遞延至第2季推出，預期營收增長動能將延續。
權證發行商建議，看好視陽後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（凱基證券提供）
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