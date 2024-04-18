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期貨商論壇／航運期 靈活配置

經濟日報／ 記者周克威整理
航運期 靈活配置。聯合報系資料照
航運期 靈活配置。聯合報系資料照

伊朗針對以色列空襲敘利亞大使館而進行大規模空襲，雖大部分無人機都被攔截、且無造成重大傷亡，但據以色列國內媒體表示，戰時內閣已決定明確有力反擊伊朗襲擊，目的是表達以國立場。

而令外界擔心的是伊朗是否會按照過往經驗封鎖荷姆茲海峽，全球三分之一的液化天然氣和20%原油由該海峽運輸，若伊朗真的封鎖該海峽，恐推高原油及天然氣價格，掀起新一波通膨。

從大盤觀察，由於4月16日台股長黑摜破月線及2萬點大關，整體破壞多頭型態，估近期可能在2萬點上下震盪，而航運指數權重較大的長榮仍在高檔震盪，但可留意航空運輸的長榮航及華航，由於受到以伊衝突所造成歐亞航空大亂，新加坡航空在15日緊急發出歐洲航點即日起至28日暫停收貨通知，航空雙雄可望迎來貨運轉單，後續其他航空是否跟進可進一步觀察。

交易人可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金17,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

伊朗 期貨交易 長榮航

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