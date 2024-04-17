臻鼎、欣興 押中長天期

台灣印刷電路板（PCB）廠商積極赴泰國擴產，包括全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、欣興等，在泰國出貨的PCB產值估有望創高，將帶動營運業績。權證發行商表示，投資人可透過中長天期權證商品布局，掌握未來相關個股漲升行情。

臻鼎-KY、欣興等先後在泰國設廠將開出產能，台灣電路板協會（TPCA）估2025年泰國PCB全球產值占比將達4.7%。TPCA分析，東南亞地區除勞動力充裕、人力成本相對低廉等優勢外，地緣政治風險亦極其有限。在當前國際緊張局勢中，該區域成為企業尋求第二生產基地的熱門選擇，有利推動當地PCB產業發展。

臻鼎-KY、欣興相關權證

本國投顧法人認為，台系PCB供應鏈在美中分化市場趨勢下，客戶多有要求台廠於東南亞擴充產能；台系供應鏈亦能發揮其中國以外地區生產的優勢，長期而言，於伺服器（Server）等高階應用領域避開中系競爭對手。給予臻鼎中立投資評等，目標價100元，給予欣興強力買進投資評等，目標價220元。

欣興3月合併營收繳出亮麗成績，達89.01億元，月增7.5%，年增2.7%。臻鼎-KY3月合併營收110.93億元，為歷年同期次高，月增28.4%，年增21.7%，呈現雙率雙增，主因載板營收創新高，帶動整體業績成長；首季合併營收325.1億元，年增3.1%。臻鼎表示，持續看好今年IC載板、車用、伺服器應用成長態勢，預期2024年是溫和成長的一年，2025年將加速成長。