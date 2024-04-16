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鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

期貨商論壇／生技期 回測低點

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 路透
生技示意圖。 路透

進入第2季，通常為舉行全球醫療生技年會旺季，期間約在4月中至6月底，隨相關技術研究成果陸續發表，有助帶動生技題材面商機及吸引市場目光。

市場聚焦在5月底舉行的美國臨床腫瘤學會，屆時來自世界各地癌症腫瘤專家將分享最新研究成果及治療方法，有望激勵國內生技醫療族群表現。另近年生醫園區廠房供不應求，甫舉辦啟用典禮的新竹生醫園區第三生技大樓，申租率已 高達九成五以上，藥委託開發製造及細胞醫療等國內業者將陸續進駐。

觀察近期台股表現，由於聯準會官員陸續釋出鷹派言論，加上中東緊張情勢升溫，國際股市普遍走跌，生技股也遭逢賣壓，台灣生技指數回測3月中旬前波低點。目前生技指數權種股表現分歧，除美時維持多頭格局，藥華藥、合一、中天多數權重股都已進入空頭排列。

生技股後續能否止跌回穩將持續關注陸續出爐的財報表現及題材面消息。若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所推出的台灣生技指數期貨。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 生技股 腫瘤

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