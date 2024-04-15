期貨商論壇／東陽期 利多加持

東陽（1319）3月改寫單月最賺紀錄。東陽3月自結合併稅前盈餘5.9億元，較去年同期成長79%，創史上新高。繼今年1月創高後，3月再度改寫史上最賺單月。首季自結累計合併稅前盈餘14.98億元，較去年同期成長2.4倍，獲利再次突破單季新高，累計每股稅前盈餘為2.48元。

台北國際汽機車零配件展（AMPA）本月17日~20日將於南港展覽館舉行，外貿協會稱共有來自19國，1,000家參展企業，展出2,700個攤位，將呈現汽機車及智慧移動生態系，涵蓋車輛零配件、車用電子產品、新能源、車輛安全、電動車及自駕技術解決方案，東陽也將參加台北國際汽機車零配件展，搶攻商機。

除北美保險公司State Farm擴大AM（售後市場）件賠付效益進一步發酵，也樂觀OEM（原廠代工）今年續有新單。東陽目前各產線皆已滿載，為了有效把握商機，正積極尋求合適土地，計畫購地擴廠，以利擴增產能。東陽稱State Farm確實帶動東陽相當可觀的營收與獲利，不過目前看來還只是開始，隨著愈來愈大量使用AM件，未來產生的商機更可觀。東陽3月及Q1獲利再次突破新高，東陽參加台北國際汽機車零配件展搶攻商機，State Farm帶動東陽營收與獲利目前看來還只是開始，投資人不妨可以留意東陽期（EHF）做相關操作。

（兆豐期貨提供）