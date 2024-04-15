期貨商論壇／永續期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
永續、綠能示意圖。 圖／聯合報系資料照片
永續、綠能示意圖。 圖／聯合報系資料照片

美國通膨數據不如預期，今年的降息日程可能一再遞延，加上全球政經不確定性上升，操作上建議適量布局空方部位，為現貨部位做下檔保護。可考慮期交所臺灣永續期貨。

美國1~3月CPI數據高於預期，但核心商品通膨繼續下行；核心服務通膨黏著性強，為CPI高於預期主因。核心商品下降，主要由新車及二手車同比下降帶動，其中，房租通膨雖降速更緩，但由領先指標觀察，房租通膨在上半年仍繼續維持下降趨勢不變。

市場對此CPI數據的反應相當劇烈，全年降息碼數快速收斂至2碼，美債殖利率與美元同步飆升，不利於股市發展。

全球地緣政治格局動盪不安，區域緊張局勢劍拔弩張，伊朗空襲以色列，雖未見大規模傷亡，伊朗稱軍事行動結束，與美方介入情境下，可視為區域衝突已達階段性穩定，若以色列未進行反擊，預估對金融市場不致引起大幅系統性風險，但市場對於地緣政治的擔憂情緒依舊持續上升，後續可從黃金（避險）、輕原油（能源供應）等期貨商品觀察市場對於後續衝突的恐慌程度。

臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。

（統一期貨提供）

CPI 期貨交易 通膨

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