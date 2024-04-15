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聯茂、大亞 四檔帶勁

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
聯茂、大亞相關權證 圖／經濟日報提供
聯茂、大亞相關權證 圖／經濟日報提供

電子權值股12日漲跌互見，終場小跌16點，盤中盤面上仍有不少題材股強勢表態，包含聯茂 （6213）、大亞（1609）等。發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

聯茂3月營收月增23.7%至21.3億元，第1季營收季減8.7%、年減1.7%至61.55億元，表現低於預估，推估主因包含AI PC、AI Server等主要動能皆須等下半年才有望發酵；在客戶標準品伺服器拉貨動能尚未回溫下，聯茂整體營運仍未見顯著好轉，但預期營運在已觸及底部狀況下，未來營運將會有較明顯的跳升。

今年聯茂在網通、車用電子和消費性電子等方面都有成長動能；網通方面，AI伺服器相關產品需求強勁，除L40S和北美CSP合作的案子外，GB200和GH200亦有所斬獲，將於下半年量產；中國大陸CSP客戶則預計第2季開始量產，美系自研晶片新客戶預計第4季開始出貨，帶動AI相關占整體營收比重提升至雙位數。

隨著台電強網計畫持續釋出線纜標案，大亞是國內少數能提供345KV超高壓線纜的業者。近幾年大亞電纜產品比重持續提高，惟國際銅價雖自2022年下半年以來明顯走緩，影響產品獲利表現；不過，近期銅價開啟一波反彈行情。

為滿足國內電網鋪建需求，預期台電未來幾年仍將釋出多項線纜相關標案，因此整體產業展望樂觀。此外，大亞在太陽能、儲能未來也將有大規模案場加入，綠能事業發展明確。

AI 營收 聯茂

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