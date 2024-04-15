長榮、長榮航 選偏價外

長榮集團動向受到投資人關注，長榮（2603）及長榮航（2618）2024年首季業績亮眼，三大法人積極買超，股價也相對強勢；權證發行商建議，可挑偏價外程度20%以內的相關認購權證參與短線操作。

長榮、長榮航相關權證 圖／經濟日報提供

長榮3月合併營收301.09億元，月減0.2%、年增37.46％；累計第1季營收886.31億元，年增32.63%。由於3月平均運價較2月略減，但貨量逐步回溫、較2月增加，所以3月營收僅較2月小幅下滑，以長榮第1季營收的表現，首季獲利表現相當可期。

國際海運市場變動劇烈，長榮持續提高全球競爭力，法人表示，長榮兩大長程線的布局領先同業，首先是歐洲線已全部換成20呎貨櫃的大船，市場變化大時，大船競爭力立即浮現。此外，長榮子公司Evergreen Marine（Asia） Pte. Ltd.第1季取得義大利海運公司Italia Marittima S.p.A. 100%股權，可望擴大營業規模。

紅海危機未解除，待工廠陸續復工後，航商船舶調度或將再呈現吃緊狀態，惟運價是否落底，仍須視新船下水及需求回升動態調整而定。

長榮航3月合併營收177.2億元，年增8.2%；客運營收121.5億元，年增27.8%；累計首季合併營收519.2億元，年增16.8%，創歷年同期新高。長榮航歐美長程航線亮眼，平均載客率九成以上，北美航線受惠於越裔客源春節後返美高峰、美西大型電子展等需求，從台灣出發至北美平均載客率高達九成五。貨運方面，經春節長假後廠商補貨、季末趕貨效應及跨境電商出貨大增帶動包機量提升，貨運價量齊揚，營收37.4億，月增25.33%。