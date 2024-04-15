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東陽、慧洋 認購聚光

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
東陽董事長吳永茂（左），東陽總經理吳永祥（右）。 （攝影／邱馨儀）
東陽董事長吳永茂（左），東陽總經理吳永祥（右）。 （攝影／邱馨儀）

台股近期多空交戰激烈；證券專家表示，投資人操作上應避開波動風險，首選「獲利穩定、產業能見度高」的族群，可參考東陽（1319）、慧洋-KY（2637）等，利用權證參與行情。

近來國際股市高檔整理，台股同步多空拉鋸，考量盤面輪動快速，類股表現分化，加上國內外市場變數仍存，預期指數將於區間震盪，選股優於選市。

東陽、慧洋-KY相關權證 圖／經濟日報提供
東陽、慧洋-KY相關權證 圖／經濟日報提供

台新證券建議，投資人若是看好相關族群的股價後勢，可以權證入場具備「獲利穩定、產業能見度高」的業績題材股，如東陽、慧洋-KY等，並利用權證代替現股布局，可降低資金門檻，若走勢與預期相同，亦可賺取倍數的獲利。

東陽受惠於美國保險公司State Farm商機效益持續擴大，為有效把握商機，正積極尋求合適土地，計畫購地擴廠，以利擴增產能。美國保險公司State Farm近年開始全面採用非原廠件（AM）汽車零組件、外觀件，作為理賠客戶換修之用，一年之間已為東陽等帶進可觀營收與獲利。東陽指出，State Farm確實帶動東陽相當可觀的營收與獲利，目前看來還只是開始，隨著愈來愈大量使用AM件，未來商機更可觀。

東陽透露，為有效掌握新商機，去年將位於科技區的新購土地作為存放模具之用，在台南總廠騰出的空間增設產線，擴大產能。近期東陽開始積極尋求合適土地，計畫在新設新的生產基地，大動作擴大產能。

慧洋今年3月合併營收為17.34億元，累計第1季營收46.94億元，單月、單季年成長均逾三成，分別年增30%與31%。並同步公告自結獲利，第1季自結每股盈餘2元。

慧洋指出，3月開始進入南美穀物收成旺季，帶動散裝運輸拉貨潮，同時紅海危機仍未解除，使船舶周轉率增加，在市場呈現供不應求下，推升第1季運價上漲，挹注營運動能。展望2024年，慧洋樂觀今年優於去年，主要係供給面受到船舶周轉率下降及新造船投入市場數量偏低影響。

慧洋 東陽

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