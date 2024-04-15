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期貨商論壇／半導體30期 波動

經濟日報／ 記者周克威整理
半導體示意圖。路透
半導體示意圖。路透

近期台灣半導體產業集中關注在台積電（2330）的狀況，身為晶圓代工佼佼者，且引領世界技術，美國廠受補助消息拉抬半導體指數，而在觀察台積電前，可以先觀察近期整體半導體產業的現況。

據SEMI的報告顯示，2023年全球半導體設備銷售總額年微幅下滑1.3%、至1,063億美元。如果僅是以半導體設備銷售金額來看，在2023年的成長並沒有相對2022年強勁，但在2023年AI相關趨勢逐漸顯現，對於AI相關供應鏈，進而對於半導體也有一定程度的推波助瀾，所以也不必因此偏向悲觀解讀。

近期一度讓半導體30指數飆漲原因，在於指數組成最大權重的台積電，成分股比重是32.2%，遠高於第二名的16.7%，以及第三名的5.6%，也因此台積電如果成為市場的高度關注焦點，就有較大機會使得半導體30指數出現較大的波動。

近期推動股價上漲，原因是因為拜登政府近期表示，計畫向台積電提供高達66 億美元的聯邦補助，以支持這一家公司晶片製造在亞利桑那州擴建250億美元的計畫，並將在該州建立第三家台積電晶圓廠

美國近期公布的CPI年增率高於市場預期，因為對通膨的擔憂，降息預期時間點的延後，形成拋售賣壓，進而影響到台股，而後由於PPI數據，美股四大指數收漲，對於通膨擔憂下降。（凱基期貨提供）

半導體 台積電 晶圓廠

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