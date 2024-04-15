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期貨商論壇／黃金期 均線偏多

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。 路透
黃金示意圖。 路透

日前伊朗駐敘利亞大使館遭以色列軍隊空襲，導致以色列與巴勒斯坦的衝突規模再次擴大，除原有的加薩地區衝突和葉門的紅海危機外，伊朗也已對以色列開火，區域衝突愈演愈烈。

中東軍事衝突氣氛加劇，也導致市場資金由風險資產流向具避險功能的標的，黃金期貨的價格因市場避險需求提高而出現拉抬，目前仍維持強勢多頭的走勢。中東地區的衝突短時間內將難以緩解，因此，避險需求造成黃金期貨走多的趨勢，預料在短期內將不易改變。

就CFTC統計至4月2日的最新資料進行觀察，非商業交易人持有的黃金期貨淨多單部位自2月初來即一路提高，雖然目前非商業交易人持有的淨多單口數尚未創下高點，但20萬口左右的水位已接近近年高點，顯示非商業交易人偏多布局的態度相當積極，在主力仍看好行情的情況下，黃金期貨的籌碼面仍具有利多因素。

CME的黃金期貨自2月初以來一路走多的局勢延續至今，5月合約的價格已來到2,400美元的水位，在各級均線維持多頭排列的情況下，技術面尚未出現多頭走勢即將結束的訊號，且行情高檔尚無明顯壓力關卡。操作上，可將5日均線視為支撐、各道整數關卡視為觀察點，若走勢在上攻的震盪過程中，未跌破5日均線，則應以偏多格局看待。

（華南期貨提供）

以色列 伊朗 期貨交易

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