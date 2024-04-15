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台指期 慎防拉回修正

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

中東局勢風起雲湧，期貨法人建議，留意今（15）日領先台股開盤的日、韓、美股電子盤等交易；另外，台股上周五呈現高檔震盪格局，終場指數下跌16點、收20,736點，累計全周上漲398點。期貨商建議，由於地緣政治風險驟升，上周五台指期夜盤已經先大跌，因此今日宜防拉回修正。

價差方面，台指期轉為正價差18.43點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,032口至8,369口，其中外資淨空單減少955口至12,009口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,332口至8,846口。

上周五外資現貨賣超，期貨淨空單略為減碼，自營商選擇權淨部位，加碼作多的部位，減碼期貨空單，屬偏保守格局；月選擇權籌碼較偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距縮減為2.2萬餘口，偏樂觀力道增加。

元富期貨認為，雖中東緊張情勢升溫，但若就台指期技術面觀察，上周五呈現高檔震盪格局，盤中震幅僅僅只有百點左右，位於平盤附近維持小漲小跌而已，終場小漲3點，以十字紅K棒作收。

目前台指期回測5日均線有撐，守穩在所有均線之上，且均線維持多頭排列，因此，在台指期跌破月線支撐前，多方仍有優勢。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，上周五買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在20,500點，全月未平倉量put/call ratio值由1.26升至1.27，VIX指數下跌0.52至14.73，整體選擇權籌碼面偏多。

台股上周五尾盤追價力道不足、未能守在平盤之上，顯示上檔壓力仍強，所幸近期多次回測5日線有守，顯示下檔支撐也不弱，預期短線延續高盪震盪格局。群益期貨表示，技術面上，台股出現長紅後的小黑K、小紅K夾雜，但長紅K低點未破底，就沒有假突破的問題。

台指期 期貨

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