全民權證／台達電 兩檔拉風
台達電（2308）通吃輝達Blackwell架構系列B100、B200、GB200伺服器電源訂單，今年來自AI伺服器訂單將呈現數倍成長。展望今年，電動車相關事業將持續增長，增幅20~30%。全球伺服器市場需求維持穩定，而AI伺服器電源成長動能強勁，預估將呈現倍數增長，且下半年將有AI伺服器電源、散熱大單挹注；自動化、基礎建設在經歷去年低迷市況後，今年需求將相對較佳。
市場預估台達電今年營收4,390億元，年成長9.4%；因持續提高研發能量，營業費應將攀升，預估營業利益年增12.6%，稅後純益358.4億元，年成長7.35%，每股純益（EPS）13.8元。
看好個股後市投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期120期以上的商品介入。（台新證券提供）
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