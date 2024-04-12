群聯、威剛 押中長天期

研調機構預估，第2季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價將上漲13%至18%，累計自去年低點以來勁揚逾六成，群聯（8299）、威剛（3260）等供應鏈營運將受惠下，權證券商建議，可利用中長天期、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

市場預期群聯上半年營運將維持高檔，主要係NAND供應商OPM還沒回升至合理水準，價格至第2季持續上漲，且公司手上的Design-win也將於上半年轉為營收；毛利率方面，除了仍有部分庫存利益外，Design-win出貨也有助於改善毛利率，預估上半年將達37~39%，仍有新高可期。

群聯、威剛相關權證 圖／經濟日報提供

此外，由於NAND市況好轉，預期宏芯宇對業外仍有正向獲利貢獻，預估第1、2季毛利率分別為37.9%、37.5%，每股純益（EPS）分別為9.68元、9.47元。

群聯對今、明年營運展望正向，認為成長率會高於過去，看好IC Controller、企業級SSD、Re-timer等有較強成長性。

威剛去年毛利率16.8%，稅後淨利14億元、年成長115.9%，EPS以全年平均股本計算為5.21元，營運進入上升周期，全年三率三升。