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4月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北12日電

台北股市今天下跌16.65點，收20736.57點。4月電子期收1093.6點，下跌0.65點，正價差2.34點；4月金融期收1822.8點，下跌5點，正價差1.9點。

4月電子期以1093.6點作收，下跌0.65點，成交1195口。5月電子期以1095.7點作收，上漲0.6點，成交28口。

電子現貨以1091.26點作收，下跌2.12點；4月電子期貨與現貨相較，正價差2.34點。

4月金融期以1822.8點作收，下跌5點，成交686口。5月金融期以1829點作收，下跌4.8點，成交18口。

金融現貨以1820.9點作收，下跌11.81點；4月金融期貨與現貨相較，正價差1.9點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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