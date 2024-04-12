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欣興、華通 選長天期

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導
圖為PCB產業示意圖。 （路透）
圖為PCB產業示意圖。 （路透）

上市櫃公司3月營收全數公布完畢，包括欣興（3037）、華通（2313）等多檔個股單月營收繳出年、月雙增的亮眼佳績，欣興3月合併營收年增2.7%、月增7.5%；華通3月合併營收年增19%、月增26.6%，帶動近期股價表現。

法人指出， PCB廠商營收亮眼主要除了AI、伺服器的需求上揚外，還有手機等消費性電子需求回升等影響，有望帶動網通、PA等族群表現，展望台股後市布局策略，上半年電子產業向上的趨勢不會有太大改變，布局還是以電子族群為主軸。

欣興、華通相關權證
欣興、華通相關權證

法人表示，華通領先同業進入衛星板市場，取得先行者優勢，且受惠衛星產品營收成長強勁，預估衛星產品未來二年成長將優於預期。此外，看好其2025年後更將有望切入AI伺服器供應鏈，短期本益比已突破過往區間，顯示市場資金逐漸認同公司長線發展。

華通昨（11）日以下跌1.6元至80.2元作收，而欣興則是上漲1元至192.5元作收，兩檔個股均保持於月線之上。

法人指出，欣興 AI 晶片使先進封裝發展加快，高階載板比重超過五成領先同業，展望下半年營運，預期相關高階產品有望逐漸開出，加上光復廠也將於下半年試產、2025年將正式進入量產，預期新產能開出之後，有望爭取更多國際領先大廠的高階 ABF 載板訂單。

權證發行商建議，看好欣興、華通等個股後市的投資人，可買進價內外10％以內、距離到期日超過90天以上的認購權證，參與相關個股的波段行情。

欣興 營收 華通

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