全民權證／英業達 挑逾60天
英業達（2356）今年每股純益（EPS）法人估2.7元，年增6%、2025年EPS年增約24%至3.4元，給予「增加持股」評等，目標價62元。
英業達維持2024年筆電出貨量年增低個位數展望，但美系客戶於4月會計年度結束前的3月啟動拉貨，因此第1季筆電出貨量由先前預估的高個位數衰退上修至持平。
伺服器方面，法人預期，英業達今年AI伺服器出貨以H系列及B100 為主，並主要用於訓練；H20則受到美國禁令影響，預期要等到今年第2季底才能出貨給陸系客戶。
看好英業達後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數60天以上的權證參與行情。（凱基證券提供）
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