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台指期 短線高檔震盪

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 （美聯社）
台股示意圖。 （美聯社）

股期雙市昨（10）日多空交戰，指數齊步震盪收黑。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨多單減少3,281口至2.6萬口。展望盤勢，指數臨近21,000點關卡，買盤追價意願轉弱，考量美國多項經濟數據公布，預期台指期將延續高檔震盪格局。

現貨與期貨行情方面，台股昨天早盤延續前日強勁表現開高走高，盤中一度最高來到20,883點創下歷史新高，然衝高之際引發獲利了結賣壓，拖累指數終場下跌32點、收20,763點。

期貨部分，台指期昨天下跌18點至20,851點。價差方面，台指期正價差擴至87.47點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超4.8億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,885口，使留倉部位轉為淨空單618口，其中，外資淨空單增加6,874口，留倉部位轉為淨空單1,710口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則增加5,785口，使留倉部位轉為淨空單44口。

永豐期貨指出，整體來看，受主要權值股熄火影響，昨日台股日K以上影線黑K作收，加上指數臨近21,000點關卡，買盤追價意願收斂，考量本周美國還有多項重磅經濟數據公布，預期盤勢延續高檔震盪格局。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨變成淨空單，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏樂觀的，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股出現長紅後的一根小黑K，不過長紅K低點未破，就沒有假突破的問題。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，作多的部位大幅減碼，期貨的空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距縮減為2萬3,000餘口，偏多的力道稍稍減小。

台指期 期貨

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