4月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌32.67點，收20763.53點。4月電子期收1098.35點，下跌1.55點，正價差5.63點；4月金融期收1836點，下跌10.4點，正價差3.76點。
4月電子期以1098.35點作收，下跌1.55點，成交821口。5月電子期以1099.15點作收，下跌0.85點，成交29口。
電子現貨以1092.72點作收，下跌2.64點；4月電子期貨與現貨相較，正價差5.63點。
4月金融期以1836點作收，下跌10.4點，成交475口。5月金融期以1841.6點作收，下跌8.6點，成交13口。
金融現貨以1832.24點作收，下跌6.69點；4月金融期貨與現貨相較，正價差3.76點。實際收盤價以期交所公告為準。
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