4月電子期金融期齊跌

台股持續創歷史新高，呈現驚驚漲格局；隨3月營收陸續公布，月增、年增的業者有望在第1季財報繳出佳績，仍可獲市場認同，近期外資買超逾千張的個股後市可期，相關權證也蓄勢待發。

2024-04-09 23:30