建材營造族群走強 建國直攻漲停

建材營造族群27日早盤集體走強，尤其建國（5515）領頭直攻漲停，其他還包括中工（2515）、上曜（1316）、工信（5521）、皇普（2528）、鄉林（5531）、昇陽（3266），引發不少投資人關注。

近期在資金輪動之下，多檔營建相關個股，在成交量排行中表現亮眼，包括中工爆量逾5.6萬張、漲逾5%，建國爆量1.6萬張盤中以21.55元攻上漲停板，上曜漲逾3%、成交量逾9千張。

建國27日價漲量增，截至上午10點半，以一根帶僅帶有下影線的長紅K向上攻擊，目前已站上所有短中長期均線，且形成多頭排列，KD指標位於50附近黃金交叉。MACD 指標方面，DIF 柱狀體已由負轉正，目前仍為多頭走勢，短線上可參考5日均線約20.06元作為停損點。值得留意的是，前波高點位於2009年5月26日的25.15元、歷史高價則位於2007年7月18日的44.4元。