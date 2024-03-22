全民權證／光寶科 選逾90天
光寶科（2301）去年稅後純益145.71億元，年增8.2%，創新高；每股純益（EPS）6.36元。董事會通過去年第4季配發每股現金股利2.5元，加上去年上半年的2元，合計去年每股現金股利4.5元，配發率70.7%。
展望2024年，3kwAI伺服器電源展望占雲端營收10%至15%，AI相關營收占比將由去年5%以下提升至今的7%至8%。惟消費需求弱於預期，包含遊戲機市況不佳，光碟機生命周期近尾聲，預期營收於下半年重返年增。
階段里程碑為營運規模成長，目標年營收複合成長率達雙位數，獲利率將大致維持，透過持續研發投入為營收注入長期動能。看好光寶科後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期90天以上的權證入手。
（兆豐證券提供）
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