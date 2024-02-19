證交所網路資訊商店新增兩項市場專業資訊 滿足使用者需求

臺灣證券交易所網路資訊商店涵蓋指數及市場資訊商品，內容豐富多樣，提供一站式簡便、介面友善及易於操作的優質資訊平台，這次依網路資訊商店會員提出資訊服務需求，再新增「證券商專戶借券餘額表」及「認購售權證資訊（新版）」等兩項市場專業資訊，以滿足使用者需求，即日起並上架「臺灣指數（TIP）專區」。

「臺灣指數（TIP）專區」自2023年設立，首波上架14檔指數、66項指數資訊商品，涵蓋成分股名單、權重、企業活動及指數定期調整等資料內容。這次新增上架「證券商專戶借券餘額表」及「認購售權證資訊（新版）」重點內容包括：

1.證券商專戶借券餘額表：證券商專戶間（各借貸專戶及融資融券專戶）之借券、融資融券及借貸專戶餘額資訊。

2. 認購售權證資訊（新版）：與既有網路資訊商店之「認購售權證資訊」有所區別，將認購售權證資訊加以整合，新增權證英文名稱、發行商、發行日期、申請發行時價內外程度…等20個欄位。

臺灣指數公司將持續蒐集使用者意見，外界如有訂製資訊需求，也可使用「客製化服務申請」功能直接與臺灣指數公司聯繫。臺灣指數公司希望能以高效、優質、敏捷的服務發揮數據資料應用價值，即時滿足市場多元加值資訊需求。