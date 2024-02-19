快訊

陸船翻覆案 國台辦：泉州紅十字會20日派員陪家屬赴金門

亞洲盃籃賽／坦言對中華隊「有些失望」 劉錚談下次徵召不說死

證交所網路資訊商店新增兩項市場專業資訊 滿足使用者需求

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所網路資訊商店涵蓋指數及市場資訊商品，內容豐富多樣，提供一站式簡便、介面友善及易於操作的優質資訊平台，這次依網路資訊商店會員提出資訊服務需求，再新增「證券商專戶借券餘額表」及「認購權證資訊（新版）」等兩項市場專業資訊，以滿足使用者需求，即日起並上架「臺灣指數（TIP）專區」。

「臺灣指數（TIP）專區」自2023年設立，首波上架14檔指數、66項指數資訊商品，涵蓋成分股名單、權重、企業活動及指數定期調整等資料內容。這次新增上架「證券商專戶借券餘額表」及「認購售權證資訊（新版）」重點內容包括：

1.證券商專戶借券餘額表：證券商專戶間（各借貸專戶及融資融券專戶）之借券、融資融券及借貸專戶餘額資訊。

2. 認購售權證資訊（新版）：與既有網路資訊商店之「認購售權證資訊」有所區別，將認購售權證資訊加以整合，新增權證英文名稱、發行商、發行日期、申請發行時價內外程度…等20個欄位。

臺灣指數公司將持續蒐集使用者意見，外界如有訂製資訊需求，也可使用「客製化服務申請」功能直接與臺灣指數公司聯繫。臺灣指數公司希望能以高效、優質、敏捷的服務發揮數據資料應用價值，即時滿足市場多元加值資訊需求。

借券 權證 認購

延伸閱讀

上周台股大漲511點！外資回補599億元 買超台積電最多

證交所力推創新板 打造生技產業5000億市值！

證交所2月2日取消大飲分盤集合競價交易 繼續列為變更交易方法

證交所修正永續報告書及確信機構相關規定

相關新聞

農曆春節期間 傳海外期貨連線異常 國內11家期貨商受影響

農曆春節期間，由於海外交易系統連線異常，據了解，國內有11家期貨商受到影響，期貨商已積極、並妥適處理相關客訴，此次的海外...

台指期 短線偏多操作

台股上周五（16日）在權值王台積電熄火下，指數由紅翻黑，市場資金流入中小型股，包括PCB、封測、光通訊等相關族群，終場指...

期貨商論壇／原油期 正面看待

中東地區供應不確定性，預料有助抵銷美國原油庫存和產量上升對於油價的負面影響，可正面看待輕原油價格表現，適度靈活操作原油期...

期貨商論壇／雙鴻期 伺機布局

伺服器和儲存供應商美超微（Super Micro）上季財報營收36.6億美元，創下歷史新高，年增103%；非一般公認會計...

瑞昱、聚陽 認購發燒

台股龍年新春開紅盤後，在市場資金仍充沛下，中長期業績成長性與能見度高的優質股將躍居盤面多頭指標，投資人可參考瑞昱（237...

奇鋐、緯創 四檔聚光

元月營收揭曉，台股科技股中有57%的公司營收表現優於摩根士丹利（大摩）預期，展望2024年首季，包括奇鋐（3017）、緯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。