智冠財報／首季每股賺1.83元 第2季強化東南亞布局

智冠科技（5478）8日公告董事會通過113年度第1季財務報表，第1季合併營收17.24億元，年增3.9%。主係受惠於旗下自研與代理遊戲市場反應佳，推升成長動能；加上代收付金流業務因年節及實體活動消費增溫，與上季相較，營收與獲利皆上揚。歸屬於本公司業主之稅後淨利2.56億元，每股盈餘（EPS）1.83元。

展望第二季，智冠集團持續憑藉多年產業經驗優勢，與全球遊戲夥伴開創商務合作，智冠MyCard數位點數穩居領導品牌地位，搭配實體通路廣泛行銷資源、代理營運、社群客服、雲端服務等「一站式服務」，以扎實布局逐步提高海外服務占比，為合作客戶拓展台港澳與東南亞市場，銜接在地需求、助力發行。

遊戲研發子公司中華網龍積極拓展國內外市場，旗下《吞食天地 多元宇宙》鏈遊版正式於今年4月在東南亞推出，期以經典原創的Q版三國魅力，與新興區塊鏈遊戲型態，讓玩家體驗獨具特色的產品。此外，於STEAM平台推出的《吞食天地2：誕生Reborn》表現亮眼，曾登台、港暢銷排行榜第一名，為集團挹注營收貢獻，並持續積極推展IP授權與合作開發，將陸續推出多元類型遊戲產品。

遊戲代理營運子公司遊戲新幹線旗下《天龍八部Online宗師版》、《完美世界2 Online》、《信長之野望Online》等端遊將規劃豐富行銷活動與改版內容，而長青線上遊戲《新天龍八部Online》上市至今達16年，以經典金庸武俠魅力獲市場多年青睞，累積許多忠實粉絲，將推出周年慶祝活動感謝玩家長久的喜愛。團隊亦運用創新的遊戲營運與社群經營經驗，打造深入且緊密的玩家關係，協助開發商打造符合市場需求的作品，繼續為產業帶來更豐富多元的遊戲體驗。

網路廣告行銷子公司一帆數位，以廣告投放、美術多媒體設計、大數據研究分析與AI應用等MarTech優勢，提供客製化的整合行銷服務，除了深諳社交軟體、KOL網紅、社群合作規劃等多樣化行銷方式，同時掌握了市場需求與趨勢，推出短影音製作與投放服務，為品牌在激烈的廣告市場取得卓越成效，未來隨集團海外布局經營策略，積極尋覓跨產業合作機會。

金融科技事業群藍新集團於今年1月正式公開發行，跨足線上到線下全方位數位金融服務，以普惠金融為願景持續打造合規、創新的支付生態圈。旗下核心業務「NewebPay藍新金流」以高規格資安標準不斷推出符合市場需求之多樣性支付工具。隨著第2季將迎來母親節、端午節及618購物節等網路消費熱門檔期，以及國內外夏季旅遊休閒需求逐步增溫，可望推動代收代付業務，延續成長態勢。

藍新集團除第三方支付核心服務，亦持續推展電支子公司簡單行動支付旗下「ezAIO簡單收」多元支付無線端末設備，不僅涵蓋市場上主流支付工具與電子發票加值服務，以整合方案協助商戶克服經營痛點。此外，今年更將積極拓展更多實體通路合作據點，攜手大型POS終端機業者，陸續導入自助交易專用端末設備，期為各樣態商店與消費者收付需求打造多元解決方案。