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新股紅包抽起來！這檔承銷價165元 中籤可賺7.8萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

準備抽紅包！潤泰集團旗下小金雞潤德（6881）預計5月21日掛牌上櫃，公開申購將自5月9~13日辦理，承銷價165元，以8日興櫃收盤價243元計算，若是中籤可望獲利7.8萬元，報酬率47.27%。

潤德將進行公開申購，承銷價165元，承銷張數255張，預計5月15日抽籤，5月21日正式掛牌上櫃。

潤德1991年成立，專攻高科技商辦、大型商場及大型住宅社區公設之室內、景觀設計及工程施工；近5年獲利持續成長，去年全年營收15.21億元，年增43%，每股純益10.97元。

潤德成立以來持續累積承攬大型案體之設計及工程經驗，以高階商業大樓為主，擴大至高級住宅社區及其他文創休閒，包括微軟辦公室、Line辦公室、資生堂總部辦公室、保時捷辦公室、施耐德辦公室、city link商場、蔦屋書店、松濤苑、潤泰敦峰、政大圖書館、臺北榮總重粒子癌症治療中心、經國七海文化園區等，都是出自潤德的團隊。

潤德表示，在國際級企業來台成立總部，加上公辦大型都更案、及危老建築獎勵政策加速推動成案等，整體裝修工程市場將隨著擴大；另外，也積極參與交通運輸軌道聯開案，包括商場、辦公大樓及聯開高級住宅公設等大型個案將成為未來重要成長動能。

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