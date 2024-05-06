伯特光擴產 台中購地

手機鏡頭模具廠伯特光（6859）加碼台灣產能，將斥資2.21億元購買台中市潭子區潭富段896.78坪土地。外界預期，伯特光最大客戶為手機鏡頭廠玉晶光，伯特光購進土地，有望助攻大客戶未來新機種開發。

伯特光不評論單一客戶訂單動態。玉晶光是伯特光關係密切，玉晶光不僅是大客戶，營收占比逾五成，並占伯特光一席董事。

玉晶光是高含金量的蘋概股，不論是iPhone或VR／AR等應用，玉晶光都扮演關鍵要角，其中，模具是新機開發重要製程之一。

除了台灣擴產之外，伯特光去年底公告以上限300萬美元分階段赴大陸廈門投資，初期投資約100萬美元，估計最快今年投產，惟仍視客戶需求而定，加上去年起三年內擬投資不超過5億元，計畫整合生產線、設備及擴增產能在台灣擴建廠房，伯特光近年兩地同步投資大擴產。此次投資2.21億元添購土地，是三年計畫之一。

伯特光首季營收1.34億元，年減32.8%，表現黯淡，反映大客戶上半年營運處於新舊機種交替淡季。伯特光去年全年稅後純益1億元，年減56%，為四年來低點，每股純益2.57元。伯特光上周五（3日）股價收123.5元，小漲0.5元。