矽智財廠力旺 今年Q1每股賺5.77元

AI、電動車、物聯網、5G等應用更新，先進製程不斷開發、製程節點升級，凸顯矽智財重要性，矽智財（IP）廠力旺（3529）昨（3）日公布今年首季財報，獲利創單季新高，每股純益為5.77元，追平2022年第4季創下的單季歷史紀錄。

力旺首季合併營收為8.02億元，季減10.6％、年增20.2％，歸屬母公司業主淨利為4.3億元，季增6.6％、年增37.5％，創歷史新高。

力旺將於5月8日召開法說會，該公司先前提到，隨著強勁的技術授權及新製程產品應用陸續進入量產，營運已開始下一個多年成長的循環。創意、晶心科等IP業者也看好2024年會比去年好。

法人看好，力旺隨著台積電先進製程開發，持續推展到新里程碑，N4P製程為台積電5奈米技術平台中的效能強化版本，主攻高效能運算（HPC）、AI、雲端伺服器和行動裝置等應用領域，帶來更強大且更彈性的NVM矽智財嵌入式技術和安全解決方案，力旺的NVM技術可望滿足雙方客戶快速變動需求。

綜觀全球IP領域，集中在三大外國巨頭，包含ARM、Synopsys（新思）和Cadence（益華），合計高達65%，台廠則有力旺、M31和智原以及聯發科轉投資、晶心科等。晶心科董事長林志明日前強調，預期今年業績會持續增長，而且以高成長為目標，獲利則要看整體最後表現；創意總經理戴尚義對今年成長有信心。