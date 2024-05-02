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橘子新戰略 牽緊網銀國際

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

橘子（6180）昨（2）日召開重大訊息說明會，宣布將出售子公司樂點16%普通股股權予網銀國際，藉此加深雙方業務合作，此次股權交易總金額6.4億元。

橘子財務長蘇信泓表示，綜合考量樂點長期營運發展，公司擬引進產業策略投資人，以整合雙方優勢，拓展泛娛樂金流服務，擴大應用場景及規模，經董事會決議出售樂點16%持股予網銀國際。

他說，此次股權交易目的，在引進具備產業競爭力的策略投資人，網銀國際一直都是橘子重要合作夥伴，雙方對於台灣點數金流市場整合與未來發展有共識，期許透過合作能進一步將市場資源整合，達成產業共好的目標。

透過此次交易有望提升樂點市場競爭力，並擴大泛娛樂事業服務版圖，對數位娛樂生態圈為正向發展。公司也將持續聚焦於遊戲營運、技術研發、擴大AI科技應用，提供更全球化的網路科技服務。

蘇信泓表示，此次股權交易完成後，樂點預計將辦理現金增資，引進策略投資人，屆時公司將視實際情況，由董事會決議是否行使作為原股東於此增資案的優先認購權。

增資 網銀

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