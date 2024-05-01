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醫療院所財報公布…林口長庚最賺 土城醫院最虧

國光生子公司安特羅 最快年底掛牌

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國光生技子公司安特羅生技（6564）昨（30）日召開董事會，通過股票上市案，預計6月底向證交所提出申請，最快今年底、明年首季創新板掛牌上市。

安特羅生技總經理張哲瑋指出，安特羅腸病毒疫苗上市以來，逐步深耕小兒疫苗及檢測市場，啟動IPO宣示安特羅在台灣持續為守護婦幼健康努力，下一個階段將透過深化東南亞在地生產銷售布局，擴大利基市場。

安特羅生技為國光生技子公司，2014年1月為開發腸病毒71型疫苗成立、2018年9月興櫃，目前資本額6.58億元。安特羅在新冠疫情期間，生產銷售COVID-19快篩試劑助國人防疫；2023年安特羅取得全台第一張腸病毒疫苗藥證，生產銷售穩定成長。

張哲瑋指出，安特羅腸病毒疫苗台灣、越南三期臨床試驗將在今年揭曉完整保護力數據，由於去年越南逢腸病毒71型大流行，共收到70例確診個案，團隊對數據結果十分期待。

生技 疫苗 腸病毒

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