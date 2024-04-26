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億而得啟動競拍、底價60元 暫定承銷價75元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）廠億而得（6423）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣2,354張，競拍底價60元，暫訂承銷價75元。競拍時間為4月29日至5月2日，5月6日開標，暫定5月15日掛牌。

億而得在嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）領域打造了重要優勢，特別是其多次可編程的矽智財（SIP）產品，在客製化解決方案市場中脫穎而出。這些MTP SIP產品以更低成本和大幅提升的設計靈活性贏得了廣泛認可，其生產所用的簡化製程技術和較少光罩層數大大降低了整體投入；進一步的多樣化介面與封裝選項，則確保了產品能夠滿足不同客戶需求。

開發效率提升正迎合當下市場對快速推出新產品的迫切需求，MTP SIP簡化了設計和驗證流程，使得產品開發周期大大縮短。不僅如此，這種技術支持產品發售後的多次編程，為需要定期更新的設備提供了極大的靈活性。低功耗和高可靠性特性，則使其在需要高持久性和在嚴峻環境中運行的應用中表現卓越。

MTP SIP較嵌入式Flash SIP在讀寫速度和存儲容量上或許有差距，但在需要客製化、成本控制及迅速上市的應用場景中，MTP SIP透露出更為明顯的適應性。這一技術已成功應用於各種IC，包括家用電器、電子通訊、物聯網裝置等，全面展現了其技術實力和市場價值。

近年來億而得也不斷在各種製程技術平台上突破，從0.5微米到進階的28奈米製程，提供客戶對先進製程的廣泛需求。不局限於特定應用領域，其NVM SIP在TFT LCD驅動器IC、LED驅動器IC、功率IC、微控制器IC、汽車用IC以及物聯網IC等多個方面均有所貢獻，進一步強化了實際生產應用中的NVM SIP產品的市場地位和多樣化選擇。

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