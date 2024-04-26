榮剛獲利 寫最強Q1

航太暨特殊鋼大廠榮剛（5009）昨（25）日公告首季財報，單季稅後純益5.71億元，年增3.46%，每股純益（EPS）1元，獲利數字改寫歷史同期新高紀錄。

榮剛董事長王炯棻表示，受惠於2023年接單暢旺，反映在今年第1季營收上，首季營收為同期新高，毛利率為27%，營益率為18%，淨利率為17%，獲利皆高於2023年Q4，而單季EPS亦保持1元以上水準。

成長動能方面，第1季接單狀況持續穩健成長，尤其是VAR級產品接單已滿載，航太接單預計將有十年的榮景；軍工產業材料需求穩定成長，工具鋼市場因市場庫存已至低水位，第1季有補庫存的跡象，預計若亞洲景氣持續復甦，將可回復原來的需求榮景。

近來合金原料有上漲趨勢，榮剛提早布局，將有助提高接單出貨的獲利。除經營績效維持一貫穩定佳績外，榮剛於第1季獲得國際認可論壇(IAF)認可的ISO 27001資訊安全管理系統認證。

榮剛指出，隨著日益猖獗的第三方的惡意網路攻擊與非法入侵，以及來自於客戶、供應商，乃至於監管單位益加關注的資通安全措施。

榮剛於2023年下半年開始導入ISO 27001認證，藉此來加強相關政策的推行與內部資安管理，同時設置因應組織架構與施行相關標準化流程。