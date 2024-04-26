大學光 今年拚績增雙位數

大學光啟動新拓點計畫。大學光（3218）今年預計在台灣新增三家眼科診所，同時改裝擴大三家既有診所，估2024年底大學光台灣眼科診所將達到32間。

大學光表示，從今年第1季的營運表現來看，2024年仍可望維持雙位數的營運增長，而中國大陸市場雖然去年受到價格破壞，但營運已逐漸回到軌道。

台灣視光手術近年需求持續成長，主要是高科技產品增加，促使用眼過度，導致多種視力及眼疾早發問題。大學光表示，有超過80%的人口在年滿18歲時即罹患近視，但目前手術滲透率仍低，在醫療進步及患者接受度提高下，需求逐漸增長。

此外，瞄準高齡化，大學光也持續引進最新設備與技術，像是高階飛秒白內障雷射，聚焦中高階術式設備。

大學光表示，台灣市場目前已確定開出三個新據點，一間在第3季，另外兩間最快在第4季開出，整體擴張腳步較去年積極，選擇的店面都在300坪以上，今年底據點數將來到32間。而大陸市場則仍保守因應，目前看來價格戰已告一段落，將持續以建立口碑和引進新設備為主要策略。

大學光去年在台只新增了一家新據點，但一口氣翻新了五家既有門市。大學光表示，今年也將持續翻新既有門市，計畫至少翻新三家門市，特別是在中南部。