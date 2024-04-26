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順達首季每股損益1.37元 毛利率衝高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

電池模組廠順達（3211）先前因股價多次達公布注意交易資訊標準，已公告3月與首季自結獲利，昨（25）日公告首季財報細節，受惠布局非IT事業奏效，產品組合改善，帶動單季毛利率衝上11.07%，季增2.3個百分點，年增3.41個百分點，改寫15季新高。

順達首季營收34.27億元，季減22.97%，年減12.06%；毛利率11.07%，季增2.3個百分點，年增3.41個百分點；營益率5.4%，季增1.78個百分點，年增1.92個百分點；稅後純益2.08億元，季減22.39%，年增84%，每股純益1.37元。

展望今年，順達預期，2024年全球平板電腦出貨持平，筆電將微幅成長，依目前接單狀況來看，預估IT業務2024年營收將較2023年下滑。

非IT業務方面，順達預期，伺服器BBU、ESS（儲能系統）將呈現穩定成長，而E-Mobility仍要關注市場庫存去化狀況。

由於同業價格競爭白熱化，加上大環境不利因素墊高成本，順達表示，從目前接單狀況來看，今年營收規模預期將較去年下滑，加上區域製造將使營業成本上升，今年平均毛利率、營業淨利率也會同步下滑。

毛利率 營收

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