是方財報／中華電大金雞獲利靚！第1季EPS 3.11元

中華電信大金雞是方（6561）董事會今日通過今年第1季營運表現，受惠IDC及雲端服務成長帶動下，稅後純益2.42億元，創歷年同期新高，歷史同期次高，每股稅後純益3.11元。是方看好，新AI智能資料中心LY2將在第2季投入商轉，可望持續推升營收、獲利成長。

是方今年第1季營收8.55億元，年增逾6%，稅後純益為2.42億元，年增8%，僅次於去年第4季歷史新高的2.51億元，單季每股稅後純益為3.11元。

觀察各業務貢獻比重，是方今年第1季來自數據網路服務收入占比為42%，年增2.9%，IDC機房服務收入占比33.5%，年增6.9%，雲端應用服務收入占比16.5%，年增8.3%，語音通信服務收入占8%，年增20%。

隨著AI趨勢帶動大算力及大傳輸需求，也推升AI資料中心需求，是方多年前投資的新AI智能資料中心LY2將在第2季投入商轉，符合AI等新應用的用電、運算及傳輸需求，已經吸引客戶進駐約五成。

是方表示，新的LY2機房大樓加入商用後，可望持續推升IDC機房與雲端應用營收成長。日前是方董事長吳彥宏指出，今年IDC及雲端應用服務兩大產品線合計營收占比過半，成為推升是方營收及獲利成長的雙引擎。

法人看好，是方第2季營收可望再創單季新高，全年營收季季高，每股稅後純益可望超過12元水準收入。

此外，是方表示，持續拓展國內外布局，旗下的台北網際網路交換中心（TPIX）截至今年4月下旬為止已有162個客戶，躋身全球第86大網際網路交換中心，串接五大都會區各大科技園區的「台灣環」光纖網路已正式商用，客戶可透過高速頻寬直達是方資料中心使用各種網路及雲端服務。

是方表示，持續擴大服務涵蓋範圍及國內外頻寬，目前服務範圍涵蓋40個國家，60個城市，國內外頻寬超過1000G。