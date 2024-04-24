上洋 空調新機種 搶市

上洋（6728）總經理吳國華昨（24）日表示，代理銷售日本三菱重工空調產品家用、商用系列都將推出新機種搶市，力拚持續提升市占率，銷量目標雙位數成長；此外，冰水機預計2025年有較顯著訂單，看好冰水機於2026年可望占比營收約5%。

吳國華表示，雖然今年台灣整體空調市場不會有顯著的成長，但將持續提升市占率，第2季銷售量持續朝著目標前進，今年銷售目標追求雙位數成長。

上洋2024年3月合併營收為2.78億元，年增5.67％；累計今年第1季合併營收為6.37億元，季減10.6%，年增4.27%。

冰水機訂單方面，吳國華指出，目前客戶端詢價穩定，預計2025年將有較顯著訂單，已切入科技業、食品業、百貨業等，預計冰水機2026年可望占比營收約5%。

上洋昨日攜手日本三菱重工舉行2024新品發布記者會，宣布將於台灣推出搭載R32冷媒的VRF空調室外機，家用、商用系列都將推出新機種搶市，預計今年第2季起新機種將陸續抵台販售。