亞泰 第1季每股賺1.58元

影像感測器（CIS）大廠亞泰影像（4974）昨（24）日召開線上法說會，公布首季稅後純益1.15億元，為同期次高，季增95%，年增33%，每股純益1.58元。

展望本季營運，亞泰總經理吳淑品表示，目前下游客戶庫存調整已告一段落，近期已感受大廠急單挹注，若物料可支應訂單，估計營收季增率上看20%，也會比去年同期增加5%至10%。亞泰昨天股價收69.3元，上漲1.1元。

吳淑品強調，目前訂單能見度維持兩個月，惟客戶仍滾動式調整訂單，視物料調度而定，目前估計上、下半年表現相當。

亞泰首季合併營收約8.55億元，季增率5%；毛利率約17%，季增近4個百分點，主要因良率、效率提升及產品均價（ASP）上揚；營業利益9,612萬元，季增38%，年減3%；稅後純益1.15億元，季增95%，年增33%，主要因利息收入2,678萬元，以及新台幣、人民幣對美元貶值產生匯兌收益1,560萬元，每股純益1.58元。

展望本季，吳淑品強調，全球經濟雖面臨諸多不確定性，不過，該公司陸續收到客戶急單需求，如果長交期物料能如期調達，可望展現急單效益。

此外，亞泰與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用，持續開創新的成長動能，並擴展AOI產品往多尺寸、多樣性等面向發展。目前非CIS營收占比約3%至4%。

亞泰為全球前兩大CIS廠，CIS主要應用於多功能事務機（MFP），營收占比達92%，全球前五大客戶中，有四家均為亞泰的客戶。

亞泰生產基地主要在中國大陸深圳及緬甸兩地，因應客戶訂單需求，亞泰CIS設備年產能達3,800萬套，吳淑品表示，今年全年年產能可達3,200萬套，其中，深圳以及緬甸兩地產能約6：4。