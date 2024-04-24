譜瑞第1季獲利季減1成 AI筆電是下半年營收驅動力
高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY第1季毛利率42.84%，低於預期，稅後淨利新台幣5.72億元，季減約1成，每股純益7.21元。譜瑞-KY預期，第2季營收將較第1季持平，人工智慧筆記型電腦（AI NB）是下半年營收成長驅動力。
譜瑞-KY下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。譜瑞-KY第1季營收1.21億美元，表現符合預期，約新台幣38.14億元，較去年第4季略降0.28%。
譜瑞-KY第1季毛利率42.84%，低於原先預期的43%至47%水準，較去年第4季下滑0.37個百分點，稅後淨利5.72億元，季減約1成，每股純益7.21元。
譜瑞-KY董事長趙捷表示，除庫存影響，中國廠商在低階面板市場不理性殺價競爭，是影響第1季毛利率表現不如預期的主因，譜瑞-KY將透過推出整合源極面板驅動IC和觸控的方案因應。
展望未來，趙捷說，第2季為電腦市場傳統淡季，面板市場需求依然疲弱，高速產品需求相對健康穩定，預期第2季營收將約1.1億至1.22億美元，毛利率42%至46%。
趙捷表示，電腦市場下半年通常較上半年強勁，除季節性效應外，AI NB等新產品效益也是驅動譜瑞-KY下半年營收成長的動力。
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