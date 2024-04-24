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崇友 電梯訂單大爆發

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

房市大好，電梯業訂單量增。崇友（4506）董事長唐伯龍表示，電梯業只會愈來愈好，目前接單量創下新高，訂單能見度達三年；電梯新兵永佳捷董事長許作名指出，電梯業有新建案與維修保養兩大利基，未來商機無限。

崇友表示，近年市場資金充沛，且國內老舊房屋眾多，對新房屋的需求量大，加上汰舊換新業務隨著政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，未來接單環境相當良好，目前在手訂單金額已創新高水準。

此外，隨著每年新梯保固期滿，崇友有逾八成新梯轉入維保服務之利基，今年維修保養台數已攀升至4.2萬台以上。

在海量推案潮來襲下，電梯新兵永佳捷也不放過商機，許作名指出，近一年電梯保修與老舊梯改造台數大幅增長，且國內建設公司對住商電梯需求大增，未來電梯商機無限。

崇友 房市

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