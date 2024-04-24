勤凱進軍AI 業績吞補丸
導電漿大廠勤凱（4760）布局AI領域報捷，供應鏈透露，應用於AI零組件特殊材料認證的導電漿，切入電感及高速傳輸元件，下半年將啟動試產，同時切入先進封裝應用，配合客戶開始測試先進玻璃基板封裝，再加上海外被動試場市場開拓順利，營運吞大補丸。
根據調研機構Counterpoint Research的最新資料顯示，經過連續八季的下降後，全球PC出貨量在2024年第1季和去年同期相比增長約3%。AI PC下半年有望啟動換機潮，屆時整體產值將有所提升，被動元件零件門檻也將拉高，勤凱表示，公司迅速切入AI的材料領域，證明研發能力已躋身國際行列。
供應鏈指出，勤凱現階段通過AI零組件特殊材料的認證，囊括電感及高速傳輸元件所需的特殊材料，估下半年啟動銷量試產，同時可望切入國際大廠的下一代伺服器產品供應鏈，並配合終端國際客戶時程等待放量。
在半導體導線架封裝市場，法人點出，勤凱已初步獲得成效，於既有的被動元件領域開拓海外市場，現階段接單暢旺，將開始貢獻營收及提高毛利率表現。
法人進一步說，勤凱於日本被動元件市場陸續接獲大廠合作案，顯現技術開發能力已獲國際大廠肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言