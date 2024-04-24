勤凱進軍AI 業績吞補丸

導電漿大廠勤凱（4760）布局AI領域報捷，供應鏈透露，應用於AI零組件特殊材料認證的導電漿，切入電感及高速傳輸元件，下半年將啟動試產，同時切入先進封裝應用，配合客戶開始測試先進玻璃基板封裝，再加上海外被動試場市場開拓順利，營運吞大補丸。

根據調研機構Counterpoint Research的最新資料顯示，經過連續八季的下降後，全球PC出貨量在2024年第1季和去年同期相比增長約3%。AI PC下半年有望啟動換機潮，屆時整體產值將有所提升，被動元件零件門檻也將拉高，勤凱表示，公司迅速切入AI的材料領域，證明研發能力已躋身國際行列。

供應鏈指出，勤凱現階段通過AI零組件特殊材料的認證，囊括電感及高速傳輸元件所需的特殊材料，估下半年啟動銷量試產，同時可望切入國際大廠的下一代伺服器產品供應鏈，並配合終端國際客戶時程等待放量。

在半導體導線架封裝市場，法人點出，勤凱已初步獲得成效，於既有的被動元件領域開拓海外市場，現階段接單暢旺，將開始貢獻營收及提高毛利率表現。

法人進一步說，勤凱於日本被動元件市場陸續接獲大廠合作案，顯現技術開發能力已獲國際大廠肯定。