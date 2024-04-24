華鎂鑫 搶溫室農電商機

華鎂鑫（8087）加速布局溫室農電，近年來積極與國內農技公司合作推廣高端溫室經濟，首波超級健康食材羽衣甘藍已在屏東縣高樹鄉成功生產，搶攻市場商機。

華鎂鑫指出，此次合作嘗試建立從種植技術到通路銷售的完整模式，建置綠電裝置時，也可提高土地利用價值，為農民創造收益，藉此引進大額資金進駐，達到綠能加持農業創新的目標。

據悉，華鎂鑫將耗資數千萬元，在桃園及高雄、屏東設置農電共生的太陽能板溫室實驗案場，種植不同高價值作物，作為集團農電合作首波示範農場。

華鎂鑫已規劃三個光電溫室案場，並延攬農技專家及專研自動化環境控制的青年團隊，分別在桃園和屏東高雄地區建造高規格的光電溫室示範農場，分別種植羽衣甘藍、香莢蘭及無毒檸檬。

華鎂鑫首波高價食材羽衣甘藍已在試賣，接續將栽種高經濟價值的香莢蘭，每座示範農電溫室占地約1,500坪至3,000坪，除每年可發電超過100萬度外，作物年產值合計可望超過500萬元。

華鎂鑫指出，坊間農電多以種植菇類為主，但國內菇類生產過剩，應著手布局高端產值之精緻農業，串起從種植到加工乃至銷售等產銷一條龍供應鏈。