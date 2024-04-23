長科首季每股純益0.47元 本季營收估季增7~9%

導線架大廠長科*（6548）今日舉行2024年第1季法人說明會，公布自結第1季營運成果，單季合併營收27.37億元，落在先前法說會區間內；毛利率為22.1%，營益率為12.1%，均接近區間上緣，符合法說會預估；歸屬母公司稅後純益為4.37億元，每股純益0.47元，相當於賺進1.175個資本額。長科預期第1季為全年營運谷底，第2季將開始升溫，希望全年營收挑戰年增率轉正。

與上季相較，長科第1季合併營收減少6%，主要受到農曆年假因素影響；單季營業毛利和營業利益分別亦較上季下滑7%和9%。在業外收支方面，受惠於利息、股利及匯兌收益挹注，單季歸屬業主淨利達到4.37億元。以每股面額0.4元之股數計算，首季每股稅後盈餘為0.47元，相當於1.175個資本額。

在重要比率方面，第1季毛利率和營益率分別為22.1%和12.1%，皆與上季差異不大，較上季下滑0.3和0.4個百分點。與去年同期比較，第1季毛利率下滑1.8個百分點，營益率降低2.2個百分點。

以製程區分，長科第1季沖壓和蝕刻比重各半。依產品組合來看，第1季IC導線架佔營收比重33%、QFN 24%、Discrete 19%、QFP 14%及EMC LED 9%，其中以 QFN成長最為明顯，反映出消費性電子市場已落底回溫。就應用別而言，長科第1季3C佔營收比重為42%，車用35%和工業20%，維持三大應用領域鼎立的局面。

展望本季，長科預估本季合併營收介於29.1億到30.9億元間，季增高個位數百分點。在新台幣32.2元兌1美元的匯率計算基礎，預估毛利率將落在21.6%到24.6%；營益率則介於12.3%到15.3%。

長科認為，庫存調整已到尾聲，消費性電子需求浮現，加上客戶新產品陸續導入量產，下單力道開始復甦，預料第1季應為全年營運低點，第2季將逐步走揚，希望全年營收挑戰年增率轉正。

至於長科耕耘Mini LED產品市場兩年多來，以高散熱、高反射率、耐高溫及高氣密性高等特性，已獲得國際一線車廠採用，而升級版解決方案也逐漸吸引高階消費性電子客戶青睞，預期下半年出貨持續成長，屆時該項產品的營收比重可望上升。