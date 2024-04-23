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長科法說會／首季獲利4.37億元、季增56% 為近三季高點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

導線架廠長科*（6548）23日舉行法說會並公布最新財報，在業外收益加持下，今年首季獲利衝到4.37億元，季增56%、年成長15%，來到近三個季度高點。展望後市，在消費性電子回溫，Mini LED背光布局報捷，公司對今年營運樂觀看待，法人估將有「季季增」的業績表現。

回顧今年首季，長科*指出，可以看到四方平面無引腳（QFN）、消費性電子應用有復甦的跡象，存貨也是連續六個季度下降，另外，公司會在本季拉高原物料的庫存，主要是從現在觀看整體下半年的需求，為了景氣復甦做準備，長科*新的沖壓、蝕刻廠房也都到位，以因應客戶未來的訂單。

長科*今年第1季在業外收益挹注下，單季獲利季增56%來到4.37億元，和去年同期相比年成長15%，來到近三個季度以來高點，每股純益0.47元。

展望第2季，長科*預期合併營收落在新台幣29.1億元到30.9億元，法人估若以中間值計算，將有季成長近一成的表現；基於平均匯率32.2元的假設，研判營業毛利率介於21.6%-24.6%之間；營業利益率介於12.3%-15.3%之間。

新台幣 消費

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